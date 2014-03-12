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Вера Хитилова
Вера Хитилова
Věra Chytilová
О персоне
Фильмография
Вера Хитилова
Věra Chytilová
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Дата рождения
2 февраля 1929
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
12 марта 2014
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Биография Веры Хитиловой
Родилась 2 февраля 1929 года. Острава, Чехия.
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Фильмография Веры Хитиловой
Шут и королева
комедия
1988, Чехословакия
7.0
Предвечерняя резвость фавна
комедия
1983, Чехословакия
7.0
Хитилова против Формана
документальный
1981, Бельгия
7.0
Панельная история, или как рождается спальный район
комедия
1979, Чехословакия
6.0
Вкушаем плоды райских кущ
драма
1969, Чехословакия / Бельгия
6.0
Маргаритки
драма, комедия
1966, Чехословакия
7.0
Жемчужины на дне
комедия
1965, Чехословакия
6.0
О чем-то ином
драма
1963, Чехословакия
7.0
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