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Голубая лагуна
Голубая лагуна, 1980: актеры и роли
The Blue Lagoon
Голубая лагуна
1980 / США
8.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Голубая лагуна, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рэндал Клайзер
Randal Kleiser
В ролях
Брук Шилдс
Brooke Shields
Лео МакKерн
Уильям Дэниэлс
William Daniels
Гленн Кохэн
Эльва Джозефсон
Кристофер Аткинс
Christopher Atkins
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