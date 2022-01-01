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Король Лир Король Лир
Киноафиша Фильмы Король Лир Король Лир, 1970: актеры и роли
Король Лир 1970 / СССР
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Король Лир, 1970: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Козинцев Grigori Kozintsev
В ролях
Юри Ярвет Эльза Радзиня Галина Волчек Галина Волчек Олег Даль Олег Даль Карлис Себрис Леонхард Мерзин Регимантас Адомайтис Регимантас Адомайтис Владимир Емельянов Александр Вокач Донатас Банионис Донатас Банионис Алексей Петренко Алексей Петренко Юозас Будрайтис Юозас Будрайтис Juozas Budraitis
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