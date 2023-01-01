Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "В паутине"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Король Лир
Кадры из фильма «Король Лир»
Король Лир
1970 / СССР
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Кадры из фильма «Король Лир»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Отзывы
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Дочь болотного царя
Отзывы
2023, США, драма, триллер
Страшилка и тайна города света
Написать отзыв
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Что с лицом Гурченко натворили в «Карнавальной ночи»: ни один зритель не заметил
«Сейчас смотреть откровенно смешно»: не поверите, о каком шедевре советского кино идет речь
Важного героя убрали из фильма «Москва слезам не верит»: очень зря, и вот почему
Угадывают единицы: что в СССР скрывали за фразой «сходить к Иван Иванычу»
Над этим фильмом смеются все, кто жил в СССР: сейчас из-за него льют слезы
Не прятки и не «казаки-разбойники»: эту жуткую игру обожали все дети в Союзе
Без пластики и макияжа: в молодости Кадышевой не было равных (фото)
«Абсолютно ровная»: известный режиссер сделал неоднозначное признание об Орбакайте
Словно не Гайдай снял: этот фильм настолько плох, что никто не хочет пересматривать
Достойные конкуренты Даздраперме: эти русские имена сейчас кажутся нелепыми
В любой команде КВН есть игроки-молчуны: вот зачем они выходят на сцену
Провал фронтовиков: эту советскую комедию считают одной из самых бредовых
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить