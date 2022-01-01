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Пражские ночи
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Prazske noci

Пражские ночи, 1969

1969 / Чехословакия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Несколько новелл по сюжетам пражских легенд.

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1969
Премьера в мире 6 июня 1969
Режиссер
Эвальд Шорм
В ролях
Милена Дворска
Йозеф Блаха
Квета Фиалова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пражские ночи 1 постер
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