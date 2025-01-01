Меню
Награды и номинации фильма Трансамерика 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая песня
Номинант
Берлинале 2005 Берлинале 2005
Читательское жюри «Зигессойле»
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
