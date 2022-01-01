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Трансамерика
Трансамерика, 2005: актеры и роли
Transamerica
Трансамерика
2005 / США
8.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Трансамерика, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дункан Такер
Duncan Tucker
В ролях
Фелисити Хаффман
Felicity Huffman
Кевин Зегерс
Kevin Zegers
Фионулла Фланаган
Грэм Грин
Graham Greene
Берт Янг
Burt Young
Элизабет Пенья
Elizabeth Peña
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