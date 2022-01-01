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Трансамерика
Киноафиша Фильмы Трансамерика Трансамерика, 2005: актеры и роли
Transamerica Трансамерика 2005 / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Трансамерика, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дункан Такер Duncan Tucker
В ролях
Фелисити Хаффман Felicity Huffman Кевин Зегерс Кевин Зегерс Kevin Zegers Фионулла Фланаган Грэм Грин Грэм Грин Graham Greene Берт Янг Burt Young Элизабет Пенья Элизабет Пенья Elizabeth Peña
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Главная роль
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Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
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