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Лэсси
Киноафиша Фильмы Лэсси Лэсси, 2005: актеры и роли
Lassie Лэсси 2005 / США / Франция / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Лэсси, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Старридж Charles Sturridge
В ролях
Саманта Мортон Саманта Мортон Samantha Morton Питер Динклэйдж Питер Динклэйдж Peter Dinklage Джон Линч Джон Линч John Lynch Стив Пембертон Стив Пембертон Steve Pemberton Келли Макдоналд Келли Макдоналд Kelly Macdonald Джейми Ли Кен Друри Джемма Редгрейв Джемма Редгрейв Jemma Redgrave Брайан Петтифер Brian Pettifer Роберт Харди Robert Hardy Грегор Фишер Gregor Fisher Эдвард Фокс Edward Fox Питер О'Тул Питер О'Тул Peter O'Toole Питер О'Тул Питер О'Тул Peter O'Toole
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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