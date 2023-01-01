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Лэсси
Лэсси, 2005: актеры и роли
Lassie
Лэсси
2005 / США / Франция / Великобритания
5.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Лэсси, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Старридж
Charles Sturridge
В ролях
Саманта Мортон
Samantha Morton
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Джон Линч
John Lynch
Стив Пембертон
Steve Pemberton
Келли Макдоналд
Kelly Macdonald
Джейми Ли
Кен Друри
Джемма Редгрейв
Jemma Redgrave
Брайан Петтифер
Brian Pettifer
Роберт Харди
Robert Hardy
Грегор Фишер
Gregor Fisher
Эдвард Фокс
Edward Fox
Питер О'Тул
Peter O'Toole
Питер О'Тул
Peter O'Toole
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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