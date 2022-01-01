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Дай руку, жизнь моя (Моцарт)
Киноафиша Фильмы Дай руку, жизнь моя (Моцарт) Дай руку, жизнь моя (Моцарт), 1955: актеры и роли
Mozart Дай руку, жизнь моя (Моцарт) 1955 / Австрия
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Дай руку, жизнь моя (Моцарт), 1955: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карл Хартл
В ролях
Оскар Вернер Oskar Werner Егон Фон Джордан Эрик Кунц Йоханна Мац Johanna Matz
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Одна
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Главная роль
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2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
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2021, Россия, триллер
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2011, США, драма, боевик
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