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Лилиевая тропа Лилиевая тропа
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Lily lane

Лилиевая тропа, 2016

2016 / Венгрия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Жила-была Ребекка. И был у нее семилетний сын Данни, которого Ребекка называла «гномиком» и любила рассказывать ему мрачные сказки о Золотце, Фее и Охотнике. И был у Данни папа, который больше не хотел видеть Ребекку и просил ее перестать пугать сына выдуманными историями. И вот однажды бабушку Данни нашли мертвой в лесу—– накрашенную и разодетую. Возможно, она шла в театр и ее убили тролли. И Ребекка с Данни отправились по рекам и тропинкам искать дедушку Данни, чтобы рассказать ему об этом известии... Темное прошлое пробирается в настоящее? и мать уводит сына в лес своих воспоминаний, где домашнее моральное насилие заменяется эвфемизмом сказок-страшилок. «Лилиевая тропа» — новый фильм венгерского режиссера-хамелеона Бенедека Флигауфа, который продолжает экспериментировать с жанрами и каждый раз снимает новый фильм, не похожий на предыдущий. «Лилиевую тропу», как считает сам режиссер, должны понять те, кто любит сказки Андерсена, альбом Disintegration группы Cure и иллюстрации Теодора Киттельсена.

6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера в мире 13 февраля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Бенедек Флигауф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лилиевая тропа 1 постер
Лicтапад Гран-при «Золото Лiстапада» «За лучший фильм»
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