Лилиевая тропа, 2016

Жила-была Ребекка. И был у нее семилетний сын Данни, которого Ребекка называла «гномиком» и любила рассказывать ему мрачные сказки о Золотце, Фее и Охотнике. И был у Данни папа, который больше не хотел видеть Ребекку и просил ее перестать пугать сына выдуманными историями. И вот однажды бабушку Данни нашли мертвой в лесу—– накрашенную и разодетую. Возможно, она шла в театр и ее убили тролли. И Ребекка с Данни отправились по рекам и тропинкам искать дедушку Данни, чтобы рассказать ему об этом известии... Темное прошлое пробирается в настоящее? и мать уводит сына в лес своих воспоминаний, где домашнее моральное насилие заменяется эвфемизмом сказок-страшилок. «Лилиевая тропа» — новый фильм венгерского режиссера-хамелеона Бенедека Флигауфа, который продолжает экспериментировать с жанрами и каждый раз снимает новый фильм, не похожий на предыдущий. «Лилиевую тропу», как считает сам режиссер, должны понять те, кто любит сказки Андерсена, альбом Disintegration группы Cure и иллюстрации Теодора Киттельсена.