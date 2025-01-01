Красков и Вера давно любят друг друга. Они не в силах расстаться, однако и соединить свои судьбы не могут и уже смирились с обстоятельствами жизни: у него семья, трое детей. Случайная встреча в Москве с молодой парой, знакомой по отдыху на юге, подталкивает их к решительному шагу...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска1986
Премьера в мире13 октября 1986
Дата выхода
15 ноября 1986
СССР
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Zontik dlya novobrachnykh, An Umbrella for Lovers, Ein Regenschirm für Verliebte, Sateenvarjo kahdelle, Зонтик для новобрачных