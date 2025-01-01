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Киноафиша Фильмы Зонтик для новобрачных

Зонтик для новобрачных

Zontik dlya novobrachnykh 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Красков и Вера давно любят друг друга. Они не в силах расстаться, однако и соединить свои судьбы не могут и уже смирились с обстоятельствами жизни: у него семья, трое детей. Случайная встреча в Москве с молодой парой, знакомой по отдыху на юге, подталкивает их к решительному шагу...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 13 октября 1986
Дата выхода
15 ноября 1986 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Zontik dlya novobrachnykh, An Umbrella for Lovers, Ein Regenschirm für Verliebte, Sateenvarjo kahdelle, Зонтик для новобрачных
Режиссер
Родион Нахапетов
Родион Нахапетов
В ролях
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Нийоле Ожелите
Вера Глаголева
Вера Глаголева
Никита Михайловский
Никита Михайловский
Вячеслав Езепов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
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