Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марко Перес
Marco Pérez
Киноафиша
Персоны
Марко Перес
Марко Перес
Marco Pérez
Дата рождения
23 августа 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Сука-любовь
(2000)
7.4
Рабство
(2007)
6.1
Пустыня
(2015)
Фильмография Марко Перес
Жанр
Все
Драма
Криминал
Триллер
Год
Все
2015
2007
2000
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.1
Пустыня
Desierto
драма
2015, Мексика / Франция
7.4
Рабство
Trade
драма, криминал
2007, Германия / США
7.8
Сука-любовь
Amores Perros
драма, триллер
2000, Мексика
Смотреть трейлер
Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут)
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667