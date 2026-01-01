В фильме содержатся три несвязанные истории. Первая рассказывает о китайской игре маджонг, и об увлечении им гонконгских жителей. В ней также содержатся две другие истории. Из которых одна повествует о трудностях игры в маджонг во время японской оккупации, а вторая рассказывает о том, как были изобретены карты-фишки маджонга. Во второй истории, представляющей собой мистическую драму, развертывающуюся в формате обратного кадра, у Джеки Чана есть небольшая роль убийцы женщин. Последняя история касается сценариста и режиссера, у которых те же имена, что и у создателей фильма. В этой истории также есть и другая история, и они обе показывают создание фильма, которое является пародией на фильмы-клоны Брюса Ли в 1970-х годах.

Развернуть