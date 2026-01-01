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5.9
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5.9

Бесконечные сюрпризы

, 1975
Pai an jing ji
Гонконг / драма / 18+
5.9

О фильме

В фильме содержатся три несвязанные истории. Первая рассказывает о китайской игре маджонг, и об увлечении им гонконгских жителей. В ней также содержатся две другие истории. Из которых одна повествует о трудностях игры в маджонг во время японской оккупации, а вторая рассказывает о том, как были изобретены карты-фишки маджонга. Во второй истории, представляющей собой мистическую драму, развертывающуюся в формате обратного кадра, у Джеки Чана есть небольшая роль убийцы женщин. Последняя история касается сценариста и режиссера, у которых те же имена, что и у создателей фильма. В этой истории также есть и другая история, и они обе показывают создание фильма, которое является пародией на фильмы-клоны Брюса Ли в 1970-х годах.

В ролях

Джеки Чан
Джеки Чан
Secretary Chen
Ни Тиен
Li-Li Chen
Ke-Wei Cheng
Siu Ping Cheng
Ин Чунг
Ди Чин
Му Жу
Chin Chun
Sau Sun Ho
Kai-Chun Hsia
Режиссер Му Жу
Сценарист Ke Szema
Композитор Ning Kai
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 5 декабря 1975
Дата выхода
5 декабря 1975 Гонконг
Производство Golden Harvest Company
Другие названия
Pai an jing qi, No End of Surprises, Pak ngon geng gei, Сюрпризам нет конца, Pai an jing ji

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb

Отзывы о фильме

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