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Tie wa

Героиня, 1973

1973 / Гонконг
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 9 мая 1973
Режиссер
Ло Вэй
В ролях
Пеи-меи Ченг
Вэй Ау
Джеки Чан
Джеки Чан
Ло Вэй
Ва Юэнь
Все актеры и съемочная группа
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5.2
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