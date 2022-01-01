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Золотой лотос
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Jin ping shuang yan

Золотой лотос, 1974

1974 / Гонконг
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в мире 17 января 1974
Режиссер
Хон Чунг Ли
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Шен Чан
Мей Хуа Чен
Пинг Чен
Линг Чианг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Золотой лотос 2 постера
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