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Золотой лотос
Jin ping shuang yan
Золотой лотос, 1974
1974 / Гонконг
5.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
мелодрама
драма
боевик
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5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
1974
Премьера в мире
17 января 1974
Режиссер
Хон Чунг Ли
В ролях
Джеки Чан
Шен Чан
Мей Хуа Чен
Пинг Чен
Линг Чианг
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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