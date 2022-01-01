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Адмирал Ушаков Адмирал Ушаков
Киноафиша Фильмы Адмирал Ушаков Адмирал Ушаков, 1953: актеры и роли
Admiral Ushakov Адмирал Ушаков 1953 / СССР
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Адмирал Ушаков, 1953: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Ромм Михаил Ромм
В ролях
Иван Переверзев Иван Переверзев Борис Ливанов Борис Ливанов Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Владимир Дружников Владимир Дружников Анатолий Алексеев Владимир Васильев Николай Свободин
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