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Огненная стена
Огненная стена, 2006: актеры и роли
Firewall
Огненная стена
2006 / США
6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Огненная стена, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Лонкрэйн
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Пол Беттани
Paul Bettany
Вирджиния Мэдсен
Virginia Madsen
Роберт Патрик
Robert Patrick
Роберт Форстер
Robert Forster
Алан Аркин
Alan Arkin
Джимми Беннетт
Jimmy Bennett
Карли Шредер
Carly Schroeder
Дженнифер Китчен
Jennifer Kitchen
Эрик Кинлейсайд
Мэри Линн Райскаб
Mary Lynn Rajskub
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