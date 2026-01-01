Оставшиеся в живых после кораблекрушения безбилетные пассажиры Джефф и Орвайл попадают на северо-африканское побережье и скачут на верблюдах через пустыню в Марокко. В надежде купить еду, Джефф продает Орвайл в рабство, но владелицей Орвайла оказывается принцесса Шалмар, которая освобождает его и становится его женой. Но не бескорыстно...
СтранаСША
Продолжительность1 час 21 минута
Год выпуска1942
Премьера в мире10 ноября 1942
Дата выхода
13 ноября 1942
Великобритания
U
10 ноября 1942
США
ПроизводствоParamount Pictures
Другие названия
Road to Morocco, A Sedução de Marrocos, Der Weg nach Marokko, En route vers le Maroc, Två glada sjömän i Marocko, 2 iloista merimiestä Marokossa, Avventura al Marocco, Camino de Marruecos, Droga do Maroka, Drumul spre Maroc, En route pour le Maroc, Kaksi iloista merimiestä Marokossa, Lichtelijk geschift, Maroko, Op weg naar Marocco, På eventyr i Marokko, Ruta de Marruecos, Út Marokkóba, Дорога в Марокко, モロッコへの道