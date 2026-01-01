Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дорога в Марокко
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Дорога в Марокко

Road to Morocco 18+
О фильме

Оставшиеся в живых после кораблекрушения безбилетные пассажиры Джефф и Орвайл попадают на северо-африканское побережье и скачут на верблюдах через пустыню в Марокко. В надежде купить еду, Джефф продает Орвайл в рабство, но владелицей Орвайла оказывается принцесса Шалмар, которая освобождает его и становится его женой. Но не бескорыстно...
Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1942
Премьера в мире 10 ноября 1942
Дата выхода
13 ноября 1942 Великобритания U
10 ноября 1942 США
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Road to Morocco, A Sedução de Marrocos, Der Weg nach Marokko, En route vers le Maroc, Två glada sjömän i Marocko, 2 iloista merimiestä Marokossa, Avventura al Marocco, Camino de Marruecos, Droga do Maroka, Drumul spre Maroc, En route pour le Maroc, Kaksi iloista merimiestä Marokossa, Lichtelijk geschift, Maroko, Op weg naar Marocco, På eventyr i Marokko, Ruta de Marruecos, Út Marokkóba, Дорога в Марокко, モロッコへの道
Режиссер
Дэвид Батлер
В ролях
Бинг Кросби
Бинг Кросби
Боб Хоуп
Дороти Ламур
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
Оцените 14 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Цитаты
Turkey Jackson Отлично. Сначала ты продаешь меня за двести баксов. Потом я женюсь на принцессе, а ты влезешь в наши дела. Потом нас уводит в плен какой-то пустынный шейх. А теперь нам головы снесут.
Jeff Peters Я всё это знаю.
Turkey Jackson Да, но люди, которые пришли посреди фильма, — не знают.
Jeff Peters Ты хочешь сказать, что они пропустили мою песню?
