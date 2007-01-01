Один день, 2007

Серж уезжает из дома ночью, бросив жену и ребенка, чтобы встретиться со своей любовницей. Возвращаясь под утро, он, как ему кажется, сбивает человека. Но, выйдя из машины, он видит только пустую дорогу. Он твердо уверен, что совершил преступление и идет в полицию, пытаясь выяснить, кто пострадал в ту ночь. Но ситуация не проясняется – пострадавших в ночной автокатастрофе в больницу не поступало. Открыто изменяя, Серж испытывает чувство вины за то, что мучает жену и равнодушен к своему сыну Владу. Матильда, любовница Сержа, любит его, но знает, что он никогда не разведется, и поэтому думает о том, чтобы расстаться с ним. В это же время Пьетра понимает, что не может больше обманывать себя и не замечать откровенных измен мужа - придя домой, она слышит, как за дверью Серж занимается любовью с другой женщиной. Пьетра решает уехать – куда угодно, бросив все – даже сына. Маленький Влад, до которого никому нет дела, прекрасно видит, как страдают его мать и отец. Но и он страдает – влюбляется в девочку, свою одноклассницу, дочку Матильды. Один день прожит и увиден тремя героями по разному, но конец дня несет для каждого из них одно и то же – одиночество.

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