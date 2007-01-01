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Один день
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Один день, 2007

2007 / Швейцария / Франция
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
Серж уезжает из дома ночью, бросив жену и ребенка, чтобы встретиться со своей любовницей. Возвращаясь под утро, он, как ему кажется, сбивает человека. Но, выйдя из машины, он видит только пустую дорогу. Он твердо уверен, что совершил преступление и идет в полицию, пытаясь выяснить, кто пострадал в ту ночь. Но ситуация не проясняется – пострадавших в ночной автокатастрофе в больницу не поступало. Открыто изменяя, Серж испытывает чувство вины за то, что мучает жену и равнодушен к своему сыну Владу. Матильда, любовница Сержа, любит его, но знает, что он никогда не разведется, и поэтому думает о том, чтобы расстаться с ним. В это же время Пьетра понимает, что не может больше обманывать себя и не замечать откровенных измен мужа - придя домой, она слышит, как за дверью Серж занимается любовью с другой женщиной. Пьетра решает уехать – куда угодно, бросив все – даже сына. Маленький Влад, до которого никому нет дела, прекрасно видит, как страдают его мать и отец. Но и он страдает – влюбляется в девочку, свою одноклассницу, дочку Матильды. Один день прожит и увиден тремя героями по разному, но конец дня несет для каждого из них одно и то же – одиночество.
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 января 2007
Режиссер
Жакоб Бержер
В ролях
Бруно Тодескини
Наташа Ренье
Ноэми Коше
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Один день 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Дело не в том, что (как многие тут пишут), банальный сюжет. Так можно все фильмы и книги свести к одной - двум сюжетным линиям, которые придумали… Читать дальше…
ArseniY 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший, чуткий, тонкий... Подобная тема уже раскрывалась в других фильмах, но тем не менее преподносит что-то новое, затрагивает, очерствевшие… Читать дальше…
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