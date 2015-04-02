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Один день
Отзывы о фильме «Один день»
1 journée
Один день
2007 / Швейцария / Франция
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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ArseniY
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший, чуткий, тонкий... Подобная тема уже раскрывалась в других фильмах, но тем не менее преподносит что-то новое, затрагивает, очерствевшие струнки спрятанной души... Действительно эмоционально. Советую фильм смотреть, такие фильмы нужны.
Сразу вспомнилось, что не следует растрачивать жизнь, на временное, ненастоящее, ненужные мелочи и призрачные удовольствия... А следует найти своё большое и настоящее и отдаваться этому без остатка, эх))))
2 апреля 2015, 12:51
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anika
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ArseniY от 22/08/2011 - 20:43:07
ArseniY, зачем же раскрывать конец фильма? Как раз сегодня хотела сходить на фильм, но Вы отбили всякую охоту. Вообще предлагаю как-то решить вопрос с такими рецензиями, неужели нельзя закрашивать такие сообщения? В общем, расстроили Вы меня до невозможности((
2 апреля 2015, 12:51
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GoodFella
2 апреля 2015, 12:51
Не успел прочитать, товарищ zubb спас) Вообще да, спойлеры напрягают, как и "комментаторы" в залах кинотеатров.
2 апреля 2015, 12:51
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ArseniY
2 апреля 2015, 12:51
Мдя, не со зла, сорри, буду впредь аккуратнее...))
2 апреля 2015, 12:51
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Vanilla_extasy
2 апреля 2015, 12:51
Великолепный фильм!!! Посмотрела с большим удовольствием!!! Сразу захотелось прочитать книгу.
И замечательно сыграла Энн Хэтэуэй!
2 апреля 2015, 12:51
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ALIUSH
2 апреля 2015, 12:51
фильм ужасно скучный!( КНИГА НАМНОГО КРУЧЕ, СОВЕТУЮ ПРОЧЕСТЬ ЕЕ!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
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frankiesayrelax
2 апреля 2015, 12:51
Дело не в том, что (как многие тут пишут), банальный сюжет. Так можно все фильмы и книги свести к одной - двум сюжетным линиям, которые придумали "еще-в-древней-греции".
Дело в том, что фильм сам недотянут. У него нет какого-то стиля, что-то мешает при просмотре. И за счет этого, он не вызвал у меня той грусти, которую мог бы.
Актеры играют прекрасно, Хэттэуй - очень органично. Герой хорош в первые годы, старят его плохо по гриму - "не верю".
Вообще, имхо, Хэттэуй ни разу не повезло с партнером по съемочной площадке. Она такая яркая, а ей вечно каких-то задохликов с женскими лицами подсовывают.
p.s. Перевод отличный. Уверена, что для показа на 1ТВ его отдублируют заново, так, чтоб слушать было не возможно - они уже не раз так портили фильмы.
Цитата (Axl F, 30/08/2011 - 00:08:09):
Так в 15 июля 1989 года звучит - Tears for Fears - Sowing the Seeds of Love, которая вышла только 22 Августа 1989 года
15.07.1993 года, на шоу играет Corona - The Rhythm Of The Night? вышедшая только в Декабре 1993 года.
15.07.2000 года, играет Ронан Китинг - Life Is a Rollercoaster, дата релиза 10.07.2000. Тут они попали, но разница в 5 дней - удивляет.
Axl F - в сети что ли смотрели, как можно было в кинотеатре так запомнить звук? Хотя может у вас это профессиональное (я про восприятие музыки)
2 апреля 2015, 12:51
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0782
2 апреля 2015, 12:51
хороший фильм) добрый и очень душевный. Захотелось прочитать книгу)
2 апреля 2015, 12:51
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Сразу вспомнилось, что не следует растрачивать жизнь, на временное, ненастоящее, ненужные мелочи и призрачные удовольствия... А следует найти своё большое и настоящее и отдаваться этому без остатка, эх))))
ArseniY, зачем же раскрывать конец фильма? Как раз сегодня хотела сходить на фильм, но Вы отбили всякую охоту. Вообще предлагаю как-то решить вопрос с такими рецензиями, неужели нельзя закрашивать такие сообщения? В общем, расстроили Вы меня до невозможности((
И замечательно сыграла Энн Хэтэуэй!
Дело в том, что фильм сам недотянут. У него нет какого-то стиля, что-то мешает при просмотре. И за счет этого, он не вызвал у меня той грусти, которую мог бы.
Актеры играют прекрасно, Хэттэуй - очень органично. Герой хорош в первые годы, старят его плохо по гриму - "не верю".
Вообще, имхо, Хэттэуй ни разу не повезло с партнером по съемочной площадке. Она такая яркая, а ей вечно каких-то задохликов с женскими лицами подсовывают.
p.s. Перевод отличный. Уверена, что для показа на 1ТВ его отдублируют заново, так, чтоб слушать было не возможно - они уже не раз так портили фильмы.
Цитата (Axl F, 30/08/2011 - 00:08:09):Так в 15 июля 1989 года звучит - Tears for Fears - Sowing the Seeds of Love, которая вышла только 22 Августа 1989 года
15.07.1993 года, на шоу играет Corona - The Rhythm Of The Night? вышедшая только в Декабре 1993 года.
15.07.2000 года, играет Ронан Китинг - Life Is a Rollercoaster, дата релиза 10.07.2000. Тут они попали, но разница в 5 дней - удивляет.
Axl F - в сети что ли смотрели, как можно было в кинотеатре так запомнить звук? Хотя может у вас это профессиональное (я про восприятие музыки)
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