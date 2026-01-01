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Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Фильмография
Юдит Халас
Judit Halász
Киноафиша
Персоны
Юдит Халас
Юдит Халас
Judit Halász
Дата рождения
7 октября 1942
Возраст
83 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Отец
(1966)
7.0
Дождливое воскресенье
(1962)
6.9
Фильм о любви
(1970)
Фильмография Юдит Халас
6.9
Фильм о любви
Szerelmesfilm
драма
1970, Венгрия
7.7
Отец
Apa
драма
1966, Венгрия
7
Дождливое воскресенье
Esös vasárnap
комедия, драма, мелодрама
1962, Венгрия
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