Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Праздничный день
Постер фильма Праздничный день
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Праздничный день

Праздничный день

Jour de fête 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В маленький французский городок приезжает ярмарка с разнообразными аттракционами, переворачивая местную жизнь вверх дном. Почтальона Франсуа, над которым все беспрерывно насмехаются, соседи уговаривают посмотреть американскую документальную короткометражку о работе почты в Штатах (там письма доставляют с помощью вертолетов). На следующий день ярмарка уезжает, а Франсуа начинает внедрять прогрессивные американские методики при помощи своего велосипеда.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 11 мая 1949
Дата выхода
1 мая 1950 Австрия
9 июня 1965 Аргентина
31 июля 2013 Бельгия
10 сентября 1995 Германия
15 сентября 1995 Греция
12 марта 1951 Дания
12 июля 1968 Испания
29 апреля 1950 Италия
6 сентября 1951 Мексика
1 августа 2013 Нидерланды
26 января 1957 Перу
22 августа 2015 Португалия
12 сентября 1997 США
15 сентября 1978 Финляндия
11 мая 1949 Франция
5 декабря 1949 Швеция
22 апреля 1954 ЮАР
31 декабря 1949 Япония
Сборы в мире $74 675
Производство Cady Films, Panoramic Films
Другие названия
Jour de fête, Día de fiesta, Praznični dan, Tatis Schützenfest, The Big Day, 't Is feest vandaag, Carrossel da Esperança, Den roliga brevbäraren, Det glade postbud, Dia de festa, Dzień świąteczny, En festlig dag, Feestdag, Fest i by'n, Fest i byen, Fest i byn, Fest på by'n, Giorno di festa, Há Festa na Aldeia, Het is feest vandaag, Imera giortis, Kisvárosi ünnep, Lystikäs kirjeenkantaja, Mera giortis, Suurpäev, Tempo - Tempo, Vandaag is 't feest, Zi de sarbatoare, Праздничный день, Празничен ден, のんき大将　脱線の巻, 節日
Режиссер
Жак Тати
В ролях
Ги Декомбль
Жак Тати
Поль Франкер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Праздничный день
Мой дядя 7.7
Мой дядя (1958)
Время развлечений 7.8
Время развлечений (1967)
Каникулы господина Юло 6.8
Каникулы господина Юло (1953)
Иллюзионист 7.5
Иллюзионист (2009)
Разрыв 6.9
Разрыв (1994)
Млечный Путь 7.4
Млечный Путь (1969)
Призрак свободы 7.9
Призрак свободы (1974)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
François le facteur Похоже, я потерял голову.
La commère Не стоит так нервничать.
François le facteur Я хотел быть быстрее, но вся слава достаётся американцам.
La commère О, американцы могут делать что хотят, но урожай они не ускорят. Да и новости редко бывают хорошими, так что пусть идут своим чередом.
Новости о фильме
Фестиваль французского кино от Roof Cinema
Фестиваль французского кино от Roof Cinema В кинотеатре Roof Cinema, расположенном на панорамной крыше HI-HAT, в последние дни августа пройдёт фестиваль французского кино. Вас ждёт не только лучшее кино из Франции, но также прекрасный вид,
Написать
25 августа 2016 08:13
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек»
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше