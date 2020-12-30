Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Лулу
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Лулу

Лулу

Loulou 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жена преуспевающего рекламщика заводит роман с хулиганом по имени Лулу. Ее завораживают его хамство, сексуальная сила и неуемная энергия. Поддерживая отношения с мужем, она планирует жить с Лулу, который обещает ей, что начнет работать ради нее и ребенка, которого она ждет. Но во время семейного обеда, на котором собрались родные Лулу, героиня вдруг осознаёт, что ожидает ее, когда она станет его женой. Ее решение сделать аборт приводит к разрыву.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1980
Премьера онлайн 30 декабря 2020
Премьера в мире 8 сентября 1980
Дата выхода
3 апреля 1981 Германия
7 июля 2021 Франция
Сборы в мире $1 343
Производство Action Films, Gaumont
Другие названия
Loulou, 情人奴奴, A vagány, Der Loulou, Loulou - rakastettuni, Lulu, To agori pou agapousan ta koritsia, Λουλού, Το αγόρι που αγαπούσαν τα κορίτσια, Лулу, ルル
Режиссер
Морис Пиала
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Ги Маршан
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Loulou [Пьеро и Марите занимаются сексом] Я голоден. Эй, Большая Жопа, пожарь мне картошки!
Pierrot Она не горничная!
