Жена преуспевающего рекламщика заводит роман с хулиганом по имени Лулу. Ее завораживают его хамство, сексуальная сила и неуемная энергия. Поддерживая отношения с мужем, она планирует жить с Лулу, который обещает ей, что начнет работать ради нее и ребенка, которого она ждет. Но во время семейного обеда, на котором собрались родные Лулу, героиня вдруг осознаёт, что ожидает ее, когда она станет его женой. Ее решение сделать аборт приводит к разрыву.
СтранаФранция
Продолжительность1 час 50 минут
Год выпуска1980
Премьера онлайн30 декабря 2020
Премьера в мире8 сентября 1980
Дата выхода
3 апреля 1981
Германия
7 июля 2021
Франция
Сборы в мире$1 343
ПроизводствоAction Films, Gaumont
Другие названия
Loulou, 情人奴奴, A vagány, Der Loulou, Loulou - rakastettuni, Lulu, To agori pou agapousan ta koritsia, Λουλού, Το αγόρι που αγαπούσαν τα κορίτσια, Лулу, ルル