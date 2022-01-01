Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дикое поле Дикое поле
Киноафиша Фильмы Дикое поле Дикое поле, 2008: актеры и роли
Дикое поле 2008 / Россия / Казахстан
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дикое поле, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Калатозишвили
В ролях
Олег Долин Олег Долин Роман Мадянов Роман Мадянов Александр Ильин Александр Ильин Игорь Хрипунов Игорь Хрипунов Igor Khripunov Даниэла Стоянович Даниэла Стоянович Daniela Stoyanovich
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Приложение киноафиши