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Знаки, 2002: актеры и роли
Signs
Знаки
2002 / США
7.4
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан
M. Night Shyamalan
В ролях
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Рори Калкин
Rory Culkin
Эбигэйл Бреслин
Abigail Breslin
Черри Джоунс
Патриша Кэлембер
Patricia Kalember
Хосе Л. Родригес
José L. Rodríguez
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