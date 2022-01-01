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Киноафиша Фильмы Знаки Знаки, 2002: актеры и роли
Signs Знаки 2002 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Знаки, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
М. Найт Шьямалан М. Найт Шьямалан M. Night Shyamalan
В ролях
Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Хоакин Феникс Хоакин Феникс Joaquin Phoenix Рори Калкин Рори Калкин Rory Culkin Эбигэйл Бреслин Эбигэйл Бреслин Abigail Breslin Черри Джоунс Патриша Кэлембер Патриша Кэлембер Patricia Kalember Хосе Л. Родригес José L. Rodríguez
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