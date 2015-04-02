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«Самое страшное для меня – быть обыкновенным». М. Найт Шьямалан З Н А К - признак, примета, отличие; предзнаменование; предвестие; чувственное доказательство, свидетельство; чувственное изъявление, обнаружение чего-либо… Завязка. Семья феремера Грэма Хэсса (Мэл Гибсон) из Пенсильвании, недавно перенесшая ужасную потерю – погибла жена и мать двоих детей, обнаруживает на своих полях загадочные Знаки. Глава семьи и его младший брат Меррилл Хэсс (Хоакин Феникс) переполняются решимостью поймать…