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Чужой 4: Воскрешение Чужой 4: Воскрешение
Киноафиша Фильмы Чужой 4: Воскрешение Чужой 4: Воскрешение, 1997: актеры и роли
Alien: Resurrection Чужой 4: Воскрешение 1997 / США
7.4 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Чужой 4: Воскрешение, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Жене Жан-Пьер Жене Jean-Pierre Jeunet
В ролях
Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Вайнона Райдер Вайнона Райдер Winona Ryder Доминик Пинон Доминик Пинон Dominique Pinon Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman Гари Дурдан Гари Дурдан Gary Dourdan Майкл Уинкотт Майкл Уинкотт Michael Wincott Ким Флауэрс Kim Flowers Дэн Хедайя Дэн Хедайя Dan Hedaya Дж.Е. Фриман Брэд Дуриф Брэд Дуриф Brad Dourif
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