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Чужой 4: Воскрешение
Чужой 4: Воскрешение, 1997: актеры и роли
Alien: Resurrection
Чужой 4: Воскрешение
1997 / США
7.4
Оцените
44
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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Чужой 4: Воскрешение, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Жене
Jean-Pierre Jeunet
В ролях
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Доминик Пинон
Dominique Pinon
Рон Перлман
Ron Perlman
Гари Дурдан
Gary Dourdan
Майкл Уинкотт
Michael Wincott
Ким Флауэрс
Kim Flowers
Дэн Хедайя
Dan Hedaya
Дж.Е. Фриман
Брэд Дуриф
Brad Dourif
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