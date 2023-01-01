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Киноафиша Фильмы Сортировка Сортировка, 2009: актеры и роли
Triage Сортировка 2009 / Ирландия / Бельгия
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Сортировка, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Данис Танович Данис Танович Danis Tanovic
В ролях
Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Кристофер Ли Кристофер Ли Christopher Lee Паз Вега Паз Вега Paz Vega Бранко Джурич Branko Đurić Келли Райлли Келли Райлли Kelly Reilly
Вызов
Вызов
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Без фильтров
Без фильтров
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