Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Луис Каледжо Luis Callejo
Киноафиша Персоны Луис Каледжо

Луис Каледжо

Luis Callejo

Дата рождения
1 августа 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Дом 7.8
Дом (2024)
7.4
Миокардио (2024)
Ковчег 7.1
Ковчег (2011)

Фильмография Луис Каледжо

Жанр
Год
Свет La luz
2026, Испания
Семейный переполох 4.9
Семейный переполох Sin cobertura
комедия 2025, Испания
Сакамантекас Sacamantecas
драма, триллер 2025, Испания
Пленник 6.1
Пленник El cautivo
приключения, биография, драма 2025, Италия / Испания
Шах и мат 5.8
Шах и мат Menudas piezas
комедия 2024, Испания
Смотреть трейлер
Дом 7.8
Дом La casa
комедия 2024, Испания
7.4
Миокардио Miocardio
драма 2024, Испания
Ожидание 6.3
Ожидание La espera
драма, фэнтези, ужасы 2023, Испания
Самая длинная ночь 5.8
Самая длинная ночь
боевик, криминал, триллер, мини-сериал 2022, Испания
Вместе веселее 5.3
Вместе веселее Donde caben dos
комедия 2021, Испания / Франция
Золото джунглей 5.7
Золото джунглей Oro
драма, приключения, исторический 2017, Испания
Восставший 6.3
Восставший Risen
боевик, драма, приключения 2016, США
Смотреть трейлер
Секреты секса и любви 6.3
Секреты секса и любви Kiki, el amor se hace
комедия 2016, Испания
Рецензия
Убойный огонек 6.5
Убойный огонек Mi gran noche
комедия 2015, Испания
Смотреть трейлер
Ковчег 7.1
Ковчег
драма, боевик, приключения, фантастика 2011, Испания
Дар 6.2
Дар El mal ajeno
драма 2010, Испания
Сортировка 7.1
Сортировка Triage
триллер, драма, мистика 2009, Ирландия / Бельгия
Клуб самоубийц 5.5
Клуб самоубийц Club de los suicidas, El
комедия 2007, Испания
Смотреть трейлер
Новости о Луис Каледжо
Трудные подростки принимают участие в шахматном турнире в трейлере комедии «Шах и мат»
Трудные подростки принимают участие в шахматном турнире в трейлере комедии «Шах и мат»
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать
Как выбрать колбасу из мяса, а не из химии: ГОСТ тут ни при чем – обратите внимание на одну букву в составе
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Пересильд может отдыхать: Роскосмос выдал тайные архивы ради нового космического фильма — кассовые сборы будут бешенными
«Город, в котором невозможно исчезнуть»: раскрыто главное место действия 2 сезона «Подслушано в Рыбинске» — не Питер и не Казань
Попахивает плагиатом: у Миядзаки был свой Шерлок Холмс — японское аниме 80-х неожиданно оказалось похоже на советский хит с Ливановым
«Какой же нелепый этот Брагин, прямо эталонный "циркуль" с выпученными глазами»: кажется, «Первый отдел» больше не фаворит у зрителей НТВ
«Гангстерленд 3» ждать смысла нет: сразу после финала 2-го включу другой сериал про решалу — сюжет даже круче, да и перестрелок меньше
1 835 263 просмотра — и цифры продолжают расти: новая серия «Маши и Медведя» под названием «Один к одному» внезапно взорвала интернет
Этот сериал «смотреть проще, чем "Игру престолов"», а эмоций не меньше: 91% свежести подтверждает – «затягивает с головой»
Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше