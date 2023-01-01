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Шесть дней, семь ночей
Шесть дней, семь ночей, 1998: актеры и роли
Six Days Seven Nights
Шесть дней, семь ночей
1998 / США
7.2
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Шесть дней, семь ночей, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман
Ivan Reitman
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Энн Хеч
Anne Heche
Дэвид Швиммер
David Schwimmer
Жаклин Обрадорс
Jacqueline Obradors
Эллисон Дженни
Allison Janney
Дуглас Уэстон
Douglas Weston
Клифф Кертис
Cliff Curtis
Дэнни Трехо
Danny Trejo
Бен Боуд
Ben Bodé
Темуэра Моррисон
Temuera Morrison
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