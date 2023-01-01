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Шесть дней, семь ночей Шесть дней, семь ночей
Киноафиша Фильмы Шесть дней, семь ночей Шесть дней, семь ночей, 1998: актеры и роли
Six Days Seven Nights Шесть дней, семь ночей 1998 / США
7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Шесть дней, семь ночей, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Айвэн Райтман Айвэн Райтман Ivan Reitman
В ролях
Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Энн Хеч Энн Хеч Anne Heche Дэвид Швиммер Дэвид Швиммер David Schwimmer Жаклин Обрадорс Jacqueline Obradors Эллисон Дженни Эллисон Дженни Allison Janney Дуглас Уэстон Douglas Weston Клифф Кертис Клифф Кертис Cliff Curtis Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo Бен Боуд Ben Bodé Темуэра Моррисон Темуэра Моррисон Temuera Morrison
Вызов
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