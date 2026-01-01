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Постер фильма Закоулок
6.8
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6.8

Закоулок

, 1941
Back Street
США / драма / 18+
Постер фильма Закоулок
6.8

В ролях

Шарль Буайе
Шарль Буайе
Walter Saxel
Маргарет Салливан
Ray Smith
Ричард Карлсон
Curt Stanton
Тим Холт
Тим Холт
Richard Saxel
Фрэнк МакХью
Ed Porter
Фрэнк Дженкс
Harry Niles
Эстер Дэйл
Mrs. Smith
Сэмьюэл С. Хайндс
Felix Darren
Пегги Стюарт
Fredda Smith
Нелл О’Дэй
Elizabeth Saxel
Режиссер Роберт Стивенсон
Сценарист Брюс Мэннинг, Феликс Джексон, Фанни Херст
Композитор Фрэнк Скиннер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 7 февраля 1941
Дата выхода
7 февраля 1941 США
Производство Universal Pictures
Другие названия
Back Street, La usurpadora, A Esquina do Pecado, Corações Humanos, De vrouw in de schaduw, Fanny Hurst's Back Street, Gli amanti, In der Seitengasse, Kärlekens bakgata, Mellékutca, Menns hemmelige veier, Menns skjulte veier, Seitengassen des Lebens, Skjult kærlighed, Skoteinoi dromoi, Su vida íntima, Переулок, 裏街

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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