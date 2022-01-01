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Жанно Шварц
Жанно Шварц
Jeannot Szwarc
О персоне
Фильмография
Жанно Шварц
Jeannot Szwarc
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Дата рождения
21 ноября 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Париж, Франция
Биография Жанно Шварца
Родился 21 ноября 1939 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жанно Шварца
Супергёрл
боевик, приключения, фэнтези
1984, США
4.0
Где-то во времени
фэнтези, драма, мелодрама
1980, США
7.0
Челюсти 2
ужасы, приключения, триллер
1978, США
5.0
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