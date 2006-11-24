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- фильм - обладатель премии «Серебренная богиня» (2007) мексиканской кинокритики в 7 основных номинациях.
После бурной ночи Лусия, устав от лжи Матиаса, решает окончательно порвать с ним отношения. Вдобавок её увольняют с работы из-за опоздания. Кармен занимается концептуальным искусством и никак не может закончить свое произведение, постоянно находясь под действием наркотиков. А браку Ханны угрожает развод и она решает перебраться пожить к Лусии и Кармен, чтобы разобраться в своих мыслях.
|14 июля 2008
|Аргентина
|24 ноября 2006
|Мексика