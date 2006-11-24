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Постер фильма На грани
5.1
Киноафиша Фильмы На грани
5.1

На грани

, 2006
Asi del precipicio
Мексика / драма / 18+
Постер фильма На грани
5.1

Причины посмотреть

О фильме

- фильм - обладатель премии «Серебренная богиня» (2007) мексиканской кинокритики в 7 основных номинациях.

После бурной ночи Лусия, устав от лжи Матиаса, решает окончательно порвать с ним отношения. Вдобавок её увольняют с работы из-за опоздания. Кармен занимается концептуальным искусством и никак не может закончить свое произведение, постоянно находясь под действием наркотиков. А браку Ханны угрожает развод и она решает перебраться пожить к Лусии и Кармен, чтобы разобраться в своих мыслях.

В ролях

Ана де ла Регера
Ана де ла Регера
Lucía
Ингрид Марц
Hanna
Габриэла Платас
Carmen
Даниэль Вивес
Manuela
Марта Игареда
Марта Игареда
Cristina
Анна Чоккетти
Sandra Romano - Sara Lee
Алехандро Нонес
Mathías
Рафаэль Амайа
Gerardo
Silvia Carusillo
Pili
Мигель Родарте
Tony
Режиссер Тереса Суарес
Сценарист Тереса Суарес
Композитор Rodrigo Barbera
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 24 ноября 2006
Дата выхода
14 июля 2008 Аргентина
24 ноября 2006 Мексика
Бюджет $1 700 000
Сборы в мире $2 119 800
Производство Agarrate del Barandal
Другие названия
Así del precipicio, On the Edge, Así del precipicio (On the Edge), Diken Üstünde, На грани, So The Precipice

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
5 IMDb

Отзывы о фильме

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