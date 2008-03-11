Сезон ураганов, 2008

Мексиканская семья из 5-ти человек приезжает на фешенебельный курорт Плайя дель Кармен (регион Канкун) в сезон, когда над полуостровом Юкатан часто проносятся ураганы. Как и водится на отдыхе, каждый член семьи — от 13-летнего подростка до 50-летнего отца семейства — оказывается вовлеченным в любовно-эротические приключения.

В то же время каждый из них хранит свою сокровенную тайну. Но от тайн не остается и следа, как только роскошный пятизвездочный отель с системой «все включено» накрывает настоящий тропический шторм.