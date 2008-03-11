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Сезон ураганов, 2008

2008 / Мексика / Чили
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Мексиканская семья из 5-ти человек приезжает на фешенебельный курорт Плайя дель Кармен (регион Канкун) в сезон, когда над полуостровом Юкатан часто проносятся ураганы. Как и водится на отдыхе, каждый член семьи — от 13-летнего подростка до 50-летнего отца семейства — оказывается вовлеченным в любовно-эротические приключения.

В то же время каждый из них хранит свою сокровенную тайну. Но от тайн не остается и следа, как только роскошный пятизвездочный отель с системой «все включено» накрывает настоящий тропический шторм.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 11 марта 2008
Возраст 18+
Прокатчик DalmatianFilm
Режиссер
Родриго Ортусар Линч
В ролях
Ана Серрадилья
Ана Серрадилья
Леонор Варела
Леонор Варела
Моника Крус
Моника Крус
Хесус Очоа
Марта Игареда
Марта Игареда
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сезон ураганов 3 постера
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