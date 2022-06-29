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Постер фильма Между жизнью и смертью
5.6
Киноафиша Фильмы Между жизнью и смертью
5.6

Между жизнью и смертью

, 2022
Entre la vie et la mort
Бельгия, Франция, Испания / криминал, драма, триллер / 18+
Постер фильма Между жизнью и смертью
5.6

О фильме

Машинист брюссельского метро по имени Лео становится свидетелем трагедии — прямо под колеса его поезда падает молодой парень. Узнав в погибшем своего сына Хьюго, с которым он не виделся несколько лет, Лео выясняет, что тот был замешан в большом криминальном деле. Лео решает отомстить виновным в гибели сына и берется за собственное расследование. Тем временем местные полицейские начинают подозревать, что прошлое обычного на вид работника метро может хранить опасные тайны.

В ролях

Марина Вакт
Марина Вакт
Виржини
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Le commissaire
Фабрис Адд
Carl
Тибо Ванденборре
Arsen
Антонио де ла Торре
Лео Кастаньеда
Nessbeal
Ben
Tibault Vandenborre
Arsen
Alexandre Bouyer
Ralph
Lila Jonas
Malika
Marie Papillon
Magali
Noé Englebert
Hugo
Режиссер Джордано Гедерлини
Сценарист Джордано Гедерлини
Композитор Лорен Гарнье
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция / Испания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 ноября 2022
Премьера в мире 29 июня 2022
Дата выхода
28 июля 2022 Греция
15 июля 2022 Испания
6 января 2023 Тайвань
29 июня 2022 Франция 12
Сборы в мире $438 000
Производство Frakas Productions, Noodles Production, Fasten Films
Другие названия
Entre la vie et la mort, On the Edge, Die Mörder meines Sohnes, Entre la vida y la muerte, Na krawędzi, O Maquinista, On the Edge - Entre la vie et la mort, Στα άκρα, Между жизнью и смертью, Між життям та смертю, 地下疑雲, Between Life and Death

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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