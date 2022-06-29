Машинист брюссельского метро по имени Лео становится свидетелем трагедии — прямо под колеса его поезда падает молодой парень. Узнав в погибшем своего сына Хьюго, с которым он не виделся несколько лет, Лео выясняет, что тот был замешан в большом криминальном деле. Лео решает отомстить виновным в гибели сына и берется за собственное расследование. Тем временем местные полицейские начинают подозревать, что прошлое обычного на вид работника метро может хранить опасные тайны.