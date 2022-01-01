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Марта Игареда
Марта Игареда
Martha Higareda
О персоне
Фильмография
Марта Игареда
Martha Higareda
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Дата рождения
24 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Биография Марты Игареды
Родилась 24 августа 1983 года. Вильяэрмоса, Мексика.
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Фильмография Марты Игареды
Не запятнай Фриду 2
комедия
2019, США
4.0
Призрачный патруль
комедия, ужасы
2018, США
6.0
Школьный стрелок
драма
2012, США
6.0
Козырные тузы 2
комедия, боевик
2009, США
6.0
Сезон ураганов
драма
2008, Мексика / Чили
5.0
Лео и легенда
семейный, фэнтези, анимация
2007, Мексика
6.0
На грани
драма
2006, Мексика
5.0
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