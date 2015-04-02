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Метро
Отзывы о фильме «Метро»
Tube
Метро
2003 / Корея
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Блин,не то метро,а я уже слюни распустил :-(
2 апреля 2015, 12:51
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Метро 2033 конечно имел ввиду,а это........одно описание в ступор вводит: он должен спасти всех выжившых включая любовника своей жены или еще круче от того что вода попала в метро может разрушится вся Москва????да еще этот тошнотворный макаревичасынокгореактер до кучи
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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tasseia
2 апреля 2015, 12:51
Это по книге "Метро" Дмитрия Сафонова....ну это так...вдруг кто почитать захочет...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Не пойду... Не хочу видеть этот отстой.. А еще задалбала Ходчинкова... Разве других более интересных и приятных актрис нет???
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
ЧМО?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
фильм хороший. вот только понять не могу: как вода из Москвы-реки глубиной 3-6 метров могла попасть в тоннель расположенный на глубине 40 метров( средняя глубина заложения станций кольцевой ветки). скорей это могло произойти в Санкт-Петербурге в 1995.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Оlga_2013
2 апреля 2015, 12:51
Очень понравился фильм! не ожидала, что останусь так довольна.... наверное, больше всего понравилась именно сюжетная линия любви... В таких критических ситуациях сразу становится ясно, кто есть кто.. И кто кому для чего нужен.. У кого какие ценности.
Зрелищно. Снято хорошо
Актеры молодцы.
В общем неожиданно хорошо для российского кино.
Я бы рекомендовала идти на него парой.
Ставлю 9 из 10
2 апреля 2015, 12:51
0
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tasseia
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение tasseia от 17/02/2013 - 21:48:36
Книга даже в титрах фильма заявлена...Плюс просто почитайте - один в один по ней фильм сняли - и впрнципе даже не изменили ничего практически...А фильм "Прорыв" честно скажу - не смотрела - но зато теперь появился стимул посмотреть=)))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оля
2 апреля 2015, 12:51
Блин.. Повелась на рейтинг и отзывы... фильм отражает полное бездействие и безграмотность ответственных лиц, чиновников, разруху.. Грустно
Что касается любовного треугольника ... Разрушено само понятие семьи.... измены уже считаются нормой...
Это тоже печально...
За фильм 3/10 не правдоподобно
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Афигенный фильм. Даже не ожидал , что наши так снимут. Весь фильм держит в напряжении. Реально даже стрёмно было ))))) И графика очень хорошая , не было этих детских спец эфектов.
Всё на высоте.
Ставлю высокую оценку , потому что это лучший русский фильм 2000-х =)))
10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
peacefrog не неси бред !!!!! Фильм понравился наверно 90% населению !!! 1/10 ставить это тупость !!!! Тебя надо из форума удалить , за чушь такую.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/03/2013 - 04:33:25):
про метро есть фильмы и покруче. Moebius (1996) - про метро Буэнос-Айреса и Kontroll (2003) - про Будапештское метро
интересный критерий для оценки: фильмы "про метро".
Анталовский фильм про будапештских контролеров, по мне, так штучный продукт, раритет.
Мёбиуса помню смутно, но было не особо. Какой-то поезд пропавший искали, так вроде.
если оценка 1 балл из 10, это что значит, 10% от Kontroll, что внушает надежду, или от Moebius?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Swi4e1 от 03/03/2013 - 17:03:34
Удалить модератора с форума?Ну ты загнул.
То есть по твоей логике если 90% россиян не понравился фильм "что творят мужчины" а тебе понравился то бред несешь ты?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Афоня!!!! читай внимательнее мои отзывы !!!Я написал что фильм "что творят мужчины" ТУПОСТЬ РЕДКОСТНАЯ !!!!!! А понравились мне только актёры из КОМДЕЛИ КЛАБА !!! ✊
А peacefrog , реально ерунДу написал 1/10 за фильм МЕТРО. Да за такую интересную идею снять русскими , уже минимум 5\10 надо ставить , хоть там этот фильм и слизан с когото. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
А фильм ЁЛКИ , который peacefrog упомянул. Это тоже очень классный русский фильм , очень добротная новогодняя комедия =)
2 апреля 2015, 12:51
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
А мне понравился фильм. КОнечно тупость редкостная. Но из за актёров ТНТ он выезжает =)))
ПОржать там можно хорошо , куча смешных моментов =))))
7/10 - за актёров =)))
Кто прав?
Ты просто некрасиво себя ведёшь,здесь каждый высказывает лично своё мнение по фильмам,а мнения у всех разные и накидываться на людей с криками "ТЫ НЕСЁШЬ ЧУШЬ И БРЕД"только из за того что это не совпадает с твоим мнением по меньшей мере невежливо и ты почему то очень часто переходишь на личности что уж совсем тебя не красит.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
peacefrog , ну не знаю даже почему ты так неготивно о метро высказываешься =)))
Я даже по радио слушал , высказывания многих разных критиков кинематографа и все в один голос , говорили , что фильм получился очень хорошим =) ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swi4e1, 04/03/2013 - 01:08:49):
Я даже по радио слушал , высказывания многих разных критиков кинематографа
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Афоня ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 03/03/2013 - 23:51:24):
есть и другие хорошие фильмы из цикла "про метро"
в недавно смотренном Тэцуо- ЖЧ часть крышесносных событий тоже в метро происходит✊
надо Маля посмотреть.
Цитата (Comon, 04/03/2013 - 00:39:23):
Полуночный экспресс с Винни Джонсом
у меня есть Полуночный экспресс, только он без Винни. Фильм Алана Паркера. Пока глаза не дошли, собираюсь...
Наше Метро дома гляну, по телеку все равно скоро пустят. Только, блин, рекламы полчаса скормят под это дело.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Badgio - это п радио МАЯК ,обсуждали фильм Метрои ведущие ,оворили что фильм очень им поравился. А радио МАЯК , если честно , не проплаенное радио. Там даже ВВП и Медведева , они подст...вают так жёстко , что другое радио бы давно уже закрыли )))
2 апреля 2015, 12:51
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0
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Натаха
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SEXMONACH, 10/03/2013 - 03:53:29):
Сопли, как вы говорите, как раз органично разбавляют сюжет, а что касается хирурга, он же человек, человеки разные бывают) По сюжету он классный хирург, может именно таким и надо быть✊
Фильм хороший, особенно если учитывать, что он российский, только в конце какая-то непонятка - как они выбрались? Ведь им пришлось идти назад по уже прилично затопленному тоннелю.. Видимо режиссер оставил нам зрителям дофантазировать )
2 апреля 2015, 12:51
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pavelchikwyfy
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! Ставлю 10 из 10!
2 апреля 2015, 12:51
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OldMovieRat
2 апреля 2015, 12:51
Фильм поднимает доверие к нашему кинематографу. Аж захотелось "За Маркса" сразу посмотреть!
Я только не понял, где были остальные телевизионщики Москвы - вся полиция одного недоделанного диктора весь фильм отгоняла.
2 апреля 2015, 12:51
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Lil
2 апреля 2015, 12:51
Фильм - просто феерический бред!✊ ✊ ✊
От и До просто бред. Даже комментировать нечего. Оценка 0,0.
З.Ы.: перечитала сейчас отзывы остальных от и до. Писфрог был реально прав, наверное, в восторге поклонники "Папиных дочек". Настолько неправдоподобный фильмак, а зрителей еще можно чем-то удивить, оказывается...
2 апреля 2015, 12:51
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✊
Зрелищно. Снято хорошо
Актеры молодцы.
В общем неожиданно хорошо для российского кино.
Я бы рекомендовала идти на него парой.
Ставлю 9 из 10
Книга даже в титрах фильма заявлена...Плюс просто почитайте - один в один по ней фильм сняли - и впрнципе даже не изменили ничего практически...А фильм "Прорыв" честно скажу - не смотрела - но зато теперь появился стимул посмотреть=)))
Что касается любовного треугольника ... Разрушено само понятие семьи.... измены уже считаются нормой...
Это тоже печально...
За фильм 3/10 не правдоподобно
Всё на высоте.
Ставлю высокую оценку , потому что это лучший русский фильм 2000-х =)))
10/10
интересный критерий для оценки: фильмы "про метро".
Анталовский фильм про будапештских контролеров, по мне, так штучный продукт, раритет.
Мёбиуса помню смутно, но было не особо. Какой-то поезд пропавший искали, так вроде.
если оценка 1 балл из 10, это что значит, 10% от Kontroll, что внушает надежду, или от Moebius?
Удалить модератора с форума?Ну ты загнул.
То есть по твоей логике если 90% россиян не понравился фильм "что творят мужчины" а тебе понравился то бред несешь ты?
А peacefrog , реально ерунДу написал 1/10 за фильм МЕТРО. Да за такую интересную идею снять русскими , уже минимум 5\10 надо ставить , хоть там этот фильм и слизан с когото. ✊
ПОржать там можно хорошо , куча смешных моментов =))))
7/10 - за актёров =)))
Кто прав?
Ты просто некрасиво себя ведёшь,здесь каждый высказывает лично своё мнение по фильмам,а мнения у всех разные и накидываться на людей с криками "ТЫ НЕСЁШЬ ЧУШЬ И БРЕД"только из за того что это не совпадает с твоим мнением по меньшей мере невежливо и ты почему то очень часто переходишь на личности что уж совсем тебя не красит.
Я даже по радио слушал , высказывания многих разных критиков кинематографа и все в один голос , говорили , что фильм получился очень хорошим =) ✊
✊
в недавно смотренном Тэцуо- ЖЧ часть крышесносных событий тоже в метро происходит✊
надо Маля посмотреть.
Цитата (Comon, 04/03/2013 - 00:39:23):Полуночный экспресс с Винни Джонсом
у меня есть Полуночный экспресс, только он без Винни. Фильм Алана Паркера. Пока глаза не дошли, собираюсь...
Наше Метро дома гляну, по телеку все равно скоро пустят. Только, блин, рекламы полчаса скормят под это дело.
Сопли, как вы говорите, как раз органично разбавляют сюжет, а что касается хирурга, он же человек, человеки разные бывают) По сюжету он классный хирург, может именно таким и надо быть✊
Фильм хороший, особенно если учитывать, что он российский, только в конце какая-то непонятка - как они выбрались? Ведь им пришлось идти назад по уже прилично затопленному тоннелю.. Видимо режиссер оставил нам зрителям дофантазировать )
Я только не понял, где были остальные телевизионщики Москвы - вся полиция одного недоделанного диктора весь фильм отгоняла.
От и До просто бред. Даже комментировать нечего. Оценка 0,0.
З.Ы.: перечитала сейчас отзывы остальных от и до. Писфрог был реально прав, наверное, в восторге поклонники "Папиных дочек". Настолько неправдоподобный фильмак, а зрителей еще можно чем-то удивить, оказывается...
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