Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Охотники за разумом Охотники за разумом
Киноафиша Фильмы Охотники за разумом Охотники за разумом, 2003: актеры и роли
Mindhunters Охотники за разумом 2003 / США / Нидерланды / Великобритания / Финляндия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Охотники за разумом, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ренни Харлин Ренни Харлин Renny Harlin
В ролях
Иайон Бэйли Клифтон Коллинз мл. Клифтон Коллинз мл. Clifton Collins Jr. Эл Эл Кул Джей Уилл Кемп Уилл Кемп Will Kemp Вэл Килмер Вэл Килмер Val Kilmer Джонни Ли Миллер Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller Кэтрин Моррис Кэтрин Моррис Kathryn Morris Кристиан Слэйтер Кристиан Слэйтер Christian Slater Патришиа Веласкес Кассандра Белл Cassandra Bell
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Приложение киноафиши