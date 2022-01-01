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Киноафиша Фильмы Восхождение Восхождение, 1976: актеры и роли
Восхождение 1976 / СССР
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Восхождение, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лариса Шепитько Larisa Shepitko
В ролях
Мария Виноградова Maria Vinogradova Владимир Гусев Владимир Гостюхин Владимир Гостюхин Сергей Яковлев Александр Пятков Людмила Полякова Николай Смирнов Борис Плотников Борис Плотников Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Сергей Юртайкин Sergei Yurtajkin Александра Харитонова Николай Сектименко Nikolai Sektimenko Галина Булкина Станислав Житарев Владимир Рудый
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