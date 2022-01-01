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Восхождение, 1976: актеры и роли
Восхождение
1976 / СССР
8.6
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Восхождение, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лариса Шепитько
Larisa Shepitko
В ролях
Мария Виноградова
Maria Vinogradova
Владимир Гусев
Владимир Гостюхин
Сергей Яковлев
Александр Пятков
Людмила Полякова
Николай Смирнов
Борис Плотников
Анатолий Солоницын
Сергей Юртайкин
Sergei Yurtajkin
Александра Харитонова
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