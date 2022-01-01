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Дрянные девчонки Дрянные девчонки
Киноафиша Фильмы Дрянные девчонки Дрянные девчонки, 2004: актеры и роли
Mean Girls Дрянные девчонки 2004 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Дрянные девчонки, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уотерс Марк Уотерс Mark Waters
В ролях
Линдси Лохан Линдси Лохан Lindsay Lohan Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Лэйси Чэберт Аманда Сайфрид Аманда Сайфрид Amanda Seyfried Тина Фей Тина Фей Tina Fey Лиззи Каплан Лиззи Каплан Lizzy Caplan Дэниэл Фрэнзис Тим Медоуз Тим Медоуз Tim Meadows Эми Полер Эми Полер Amy Poehler Ана Гастейер Ana Gasteyer Джонатан Беннетт Джонатан Беннетт Jonathan Bennett Молли Шэннон
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