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Дрянные девчонки
Дрянные девчонки, 2004: актеры и роли
Mean Girls
Дрянные девчонки
2004 / США
Трейлер
7.4
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Дрянные девчонки, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уотерс
Mark Waters
В ролях
Линдси Лохан
Lindsay Lohan
Рэйчел МакАдамс
Rachel McAdams
Лэйси Чэберт
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
Тина Фей
Tina Fey
Лиззи Каплан
Lizzy Caplan
Дэниэл Фрэнзис
Тим Медоуз
Tim Meadows
Эми Полер
Amy Poehler
Ана Гастейер
Ana Gasteyer
Джонатан Беннетт
Jonathan Bennett
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