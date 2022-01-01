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Омен Омен
Киноафиша Фильмы Омен Омен, 1976: актеры и роли
The Omen Омен 1976 / Великобритания / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Омен, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Доннер Ричард Доннер Richard Donner
В ролях
Грегори Пек Грегори Пек Gregory Peck Ли Ремик Ли Ремик Lee Remick Дэвид Уорнер Дэвид Уорнер David Warner Билли Уайтлоу Billie Whitelaw Харви Стивенс Harvey Spencer Stephens Патрик Тротон Patrick Troughton
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