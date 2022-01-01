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Омен
Омен, 1976: актеры и роли
The Omen
Омен
1976 / Великобритания / США
7.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Омен, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Доннер
Richard Donner
В ролях
Грегори Пек
Gregory Peck
Ли Ремик
Lee Remick
Дэвид Уорнер
David Warner
Билли Уайтлоу
Billie Whitelaw
Харви Стивенс
Harvey Spencer Stephens
Патрик Тротон
Patrick Troughton
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