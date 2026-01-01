Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Омен 1976

Оскар 1977 Оскар 1977
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1977 Золотой глобус 1977
Best Acting Debut in a Motion Picture - Male
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
