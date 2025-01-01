Меню
Награды и номинации фильма Земля обетованная 1975

Оскар 1976 Оскар 1976
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
ММКФ 1975 ММКФ 1975
Золотой приз
Победитель
