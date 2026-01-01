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Фильмография
Эрик Хелл
Erik Hell
Киноафиша
Персоны
Эрик Хелл
Эрик Хелл
Erik Hell
Дата рождения
11 августа 1911
Возраст
61 год
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
11 марта 1973
Место рождения
Финляндия, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Страсть
(1969)
7.0
Ритуал
(1969)
6.8
Она танцевала одно лето
(1951)
Фильмография Эрик Хелл
7
Ритуал
The Ritual / Riten
драма
1969, Швеция
7.7
Страсть
En passion
драма
1969, Швеция
6.6
Колдунья
La sorcière
драма
1956, Италия / Франция / Швеция
6.8
Она танцевала одно лето
Hon dansade en sommar
драма, мелодрама
1951, Швеция
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