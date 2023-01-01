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Эльф Эльф
Киноафиша Фильмы Эльф Эльф, 2003: актеры и роли
Elf Эльф 2003 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Эльф, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau
В ролях
Уилл Феррелл Уилл Феррелл Will Ferrell Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Эдвард Эснер Эдвард Эснер Edward Asner Патрик Бэйнэм Джейн Брэдбери Энни Бребнер Зои Дешанель Зои Дешанель Zooey Deschanel Арти Ланг Фэйзон Лав Faizon Love Боб Ньюхарт Bob Newhart Эми Седарис Эми Седарис Amy Sedaris Мэри Стинберген Мэри Стинберген Mary Steenburgen
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