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Эльф
Эльф, 2003: актеры и роли
Elf
Эльф
2003 / США
6.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Эльф, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро
Jon Favreau
В ролях
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Джеймс Каан
James Caan
Эдвард Эснер
Edward Asner
Патрик Бэйнэм
Джейн Брэдбери
Энни Бребнер
Зои Дешанель
Zooey Deschanel
Арти Ланг
Фэйзон Лав
Faizon Love
Боб Ньюхарт
Bob Newhart
Эми Седарис
Amy Sedaris
Мэри Стинберген
Mary Steenburgen
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