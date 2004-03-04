«Оптом дешевле»: Рецензия Киноафиши

«Оптом дешевле» – фильм в каком-то смысле любопытный. А любопытен он тем, что авторы его, имея кучу возможностей сделать либо отличную комедию, либо неплохую драму, каждый раз выбирают наихудший вариант из всех возможных, превращая все намечающиеся сюжетные ходы в пошлые банальности. Итак, что мы имеем? Дана семья в лице Стива Мартина, его жены Бонни Хант и их двенадцати детей (название фильма – «Cheaper by the Dozen» – переводится как «Дюжинами дешевле»; кстати, это римейк одноименного фильма Уолтера Лэнга, снятого в 1950 году по автобиографической книге Фрэнка Батлера Гилбрета-младшего и Эрнестины Гилбрет Кэри). Ради воспитания такого количества малолетних бандитов и террористов (а 12 детей не могут не быть террористической бандой) родители отказываются от карьеры, устремлений молодости, перспективных жизненных проектов и прочего и таким образом умудряются на протяжении многих лет сдерживать семейные бурю и натиск. Но однажды отцу делают необычайно выгодное предложение по работе, от которого он не может отказаться, а матери удается издать наконец свою книгу, ради чего она отправляется в двухнедельное рекламное турне. Семья переезжает в новый дом, в этом доме заводятся деньги и достаток, но детишки, родительская опека над которыми чуть ослабла, превращаются в законченных демонов, тупеют, звереют и начинают вопить о недостатке ласки, внимания и тому подобных приятных вещей. Здесь бы сценаристам и режиссеру остановиться и подумать, ибо из данного расклада с легкостью выуживаются как гомерически смешная эксцентрическая история о неуправляемом семейном сообществе, так и очень, в сущности, печальный рассказ о людях, которые на самом деле загубили свою жизнь, отдав ее всю без остатка потомству. Но, к сожалению, у сценаристов и режиссера с чувством юмора туговато (самая ударная шутка: один из юнцов, видя кровавый шрам на голове сестры, блюет на кухонный пол, затем прибегает его брат, поскальзывается на блевотине и, осознав это, блюет сам на тот же пол, после чего отец благодарит отрока за то, что тот вытер рвотные массы своей футболкой, – необычайно тонко и элегантно, не правда ли?). С драматическим талантом у авторов, впрочем, еще хуже, поскольку любая мало-мальски серьезная ситуация обращается здесь в свежевыжатые сопли с пластилиновыми слезами, слюнявыми воздыханиями и обязательным провозглашением приоритета прекрасных/чудесных/удивительных семейных ценностей. Отличным выходом из всей этой нелепицы вполне могла бы стать история мальчика Майка, которого постоянно называют Марком, еще чаще подкидышем и которого готова выслушивать только домашняя лягушка, коя в конце концов – от рассказов ли этих или по какой другой причине – умирает, после чего Майк убегает из дома. Однако единственное, что смогли выжать авторы из такого благодатнейшего материала, – чудная речь очаровательного Стива Мартина на похоронах лягушки («…она была хорошей лягушкой… она не была похожа на тех плохих лягушек, что вечно ТОРЧАТ НА ТРАВКЕ (!!!)… она была почти что человеком, только имела зеленый цвет и постоянно квакала…»). Все остальное – слюни, слезы да сопли. Если вам хоть немного жаль собственного времени, не тратьте его на просмотр всякой фигни, а затащите лучше свою девушку на бокал-другой хорошего испанского вина. Оно и веселее, и перспективней. Vlad Dracula