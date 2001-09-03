Собачья жара опустилась на пригород Вены, зажатый между автострадами, огромными гипермаркетами и новыми частными виллами. Дни текут лениво. Плавится асфальт, плавятся тела, и люди снимают с себя все, кроме трусов и бикини. Ночью они пытаются забыться в алкоголе и сексе, но это приводит лишь к вспышкам ярости и насилия. Негде укрыться от удушающей жары. Напряжение растет вместе с повышением температуры. Расплавленные мозги окончательно выходят из-под контроля своих обладателей, превратившихся в обезумевших дикарей...
Hundstage, Dog Days, Días de perro, Pasji dani, Canicola, Canicule, Cehennem Sıcakları, Días perros, Dog days - koiran päiviä, Hunddagar, Hundedage, Hundedager, Kánikula, Koiran päivä, Upały, Σκυλίσιες μέρες, Собачья жара, ドッグ・デイズ