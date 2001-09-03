Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Собачья жара
Постер фильма Собачья жара
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Собачья жара

Собачья жара

Dog Days / Hundstage 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Собачья жара опустилась на пригород Вены, зажатый между автострадами, огромными гипермаркетами и новыми частными виллами. Дни текут лениво. Плавится асфальт, плавятся тела, и люди снимают с себя все, кроме трусов и бикини. Ночью они пытаются забыться в алкоголе и сексе, но это приводит лишь к вспышкам ярости и насилия. Негде укрыться от удушающей жары. Напряжение растет вместе с повышением температуры. Расплавленные мозги окончательно выходят из-под контроля своих обладателей, превратившихся в обезумевших дикарей...
Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 29 августа 2002
Премьера в мире 3 сентября 2001
Дата выхода
3 сентября 2001 Австрия 16
1 августа 2002 Германия
3 сентября 2001 Италия
3 сентября 2001 США
10 октября 2002 Чехия 18+
MPAA R
Сборы в мире $545 117
Производство Allegro Film, Essential Filmproduktion GmbH
Другие названия
Hundstage, Dog Days, Días de perro, Pasji dani, Canicola, Canicule, Cehennem Sıcakları, Días perros, Dog days - koiran päiviä, Hunddagar, Hundedage, Hundedager, Kánikula, Koiran päivä, Upały, Σκυλίσιες μέρες, Собачья жара, ドッグ・デイズ
Режиссер
Ульрих Зайдль
Ульрих Зайдль
В ролях
Мария Хофштаттер
Альфред Мрва
Эрик Финшес
Герти Лехнер
Виктор Хеннеманн
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Собачья жара
Рай. Вера 6.5
Рай. Вера (2012)
Импорт-экспорт 6.2
Импорт-экспорт (2007)
Рай. Надежда 6.0
Рай. Надежда (2013)
Рай. Любовь 6.5
Рай. Любовь (2012)
Сафари 6.9
Сафари (2016)
Римини 7.0
Римини (2022)
Сойди за своего 6.6
Сойди за своего (2017)
Европа, она любит 6.4
Европа, она любит (2016)
Бывший барабанщик 7.0
Бывший барабанщик (2007)
Гриль-бар "На полпути" 7.1
Гриль-бар "На полпути" (2002)
Копы 6.3
Копы (2018)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше