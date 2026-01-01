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Штеффи Кюнерт
Steffi Kühnert
Киноафиша
Персоны
Штеффи Кюнерт
Штеффи Кюнерт
Steffi Kühnert
Дата рождения
19 февраля 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.8
Остановка на перегоне
(2011)
7.7
Белая лента
(2009)
7.2
Клео
(2022)
Фильмография Штеффи Кюнерт
7.3
Клео
боевик
2022, Германия
7.8
Остановка на перегоне
Halt auf freier Strecke
драма
2011, Германия / Франция
7.1
Вкус ночи
Wir sind die Nacht / We Are The Night
мелодрама, фэнтези, ужасы, драма
2010, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Белая лента
Das weiße Band
драма, военный
2009, Австрия / Франция / Германия / Италия
Смотреть трейлер
6.5
На девятом небе
Wolke Neun / Cloud nine
мелодрама, драма
2008, Германия
Смотреть трейлер
7.2
Ребенок ноября
Novemberkind
драма
2008, Германия
7.1
Гриль-бар "На полпути"
Grill Point / Halbe Treppe
драма
2002, Германия
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