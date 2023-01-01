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Плохие парни 2
Плохие парни 2, 2003: актеры и роли
Bad Boys II
Плохие парни 2
2003 / США
7.9
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Плохие парни 2, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Бэй
Michael Bay
В ролях
Мартин Лоуренс
Martin Lawrence
Уилл Смит
Will Smith
Тереза Рэндл
Theresa Randle
Том Хиллманн
Джино Салвано
Хорди Молья
Jordi Mollà
Хенри Роллинз
Петер Стормаре
Peter Stormare
Олег Тактаров
Oleg Taktarov
Джо Пантольяно
Joe Pantoliano
Гэбриэл Юнион
Gabrielle Union
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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