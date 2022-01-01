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Молодой Адам
Молодой Адам, 2003: актеры и роли
Young Adam
Молодой Адам
2003 / Великобритания / Франция
4.7
Оцените
11
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Молодой Адам, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Маккензи
David Mackenzie
В ролях
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Питер Муллан
Peter Mullan
Эмили Мортимер
Emily Mortimer
Джек МакЭлоун
Тереза Брэдли
Therese Bradley
Ивэн Стюарт
Ewan Stewart
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Полин Тернер
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